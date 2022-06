Calciomercato Lazio, nome nuovo per il centrocampo: idea Denis Suarez (Di mercoledì 1 giugno 2022) Calciomercato Lazio: sulla lista dei biancocelesti per il centrocampo si sarebbe aggiunto anche il nome di Denis Suarez del Celta Vigo Il Calciomercato della Lazio potrebbe ruotare attorno al ruolo della mezzala, con le tante voci sul possibile addio di uno tra Luis Alberto e Milinkovic-Savic. I biancocelesti però avrebbero iniziato a guardarsi attorno. Un nome caldo, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, sarebbe quello di Ilic del Verona. Una pista che sarebbe favorita dall’ottimo rapporto con il presidente Setti, con cui potrebbe crearsi un asse. Un’altra pista da seguire potrebbe essere però quella che porta a Denis Suarez. In realtà il giocatore, in uscita dal Betis Siviglia, è per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022): sulla lista dei biancocelesti per ilsi sarebbe aggiunto anche ildidel Celta Vigo Ildellapotrebbe ruotare attorno al ruolo della mezzala, con le tante voci sul possibile addio di uno tra Luis Alberto e Milinkovic-Savic. I biancocelesti però avrebbero iniziato a guardarsi attorno. Uncaldo, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, sarebbe quello di Ilic del Verona. Una pista che sarebbe favorita dall’ottimo rapporto con il presidente Setti, con cui potrebbe crearsi un asse. Un’altra pista da seguire potrebbe essere però quella che porta a. In realtà il giocatore, in uscita dal Betis Siviglia, è per ...

Advertising

GiovaAlbanese : La #Juventus ha valutato negli ultimi mesi #Romagnoli, che pare destinato alla Lazio. Gli è stato proposto #Acerbi,… - LorenzosslMaggi : RT @guru_mercato: News di #Calciomercato in casa #Lazio. Pagare ?? vedere ??. A 25 retweet pubblico tutto. #SerieA #Lazio #Tare #Sarri #Lot… - LALAZIOMIA : Lazio, nome nuovo per il centrocampo. Ma passa tutto da una cessione eccellente - guru_mercato : News di #Calciomercato in casa #Lazio. Pagare ?? vedere ??. A 25 retweet pubblico tutto. #SerieA #Lazio #Tare #Sarri #Lotito - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio, anche il Monza su Acerbi: la situazione -