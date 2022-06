Benevento, torna la Festa del Sacro Cuore: c’è l’avviso per gli operatori commerciali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clemente Mastella e l’Assessore alle Attività Produttive Luigi Ambrosone comunicano che, la Parrocchia Santuario Sacro Cuore di Gesù, dopo due anni di interruzione per effetto delle misure per il contenimento della grave crisi epidemiologica da Covid-19, organizza lo svolgimento della tradizionale “Festa del Sacro Cuore” che, come consuetudine, si terrà nell’abituale area del Piazzale Oasi Padre Pio, Viale Mellusi e Via Nenni nelle giornate del 17,18 e 19 giugno. È consuetudine dell’Amministrazione Comunale, in occasione delle Feste parrocchiali e delle maniFestazioni a carattere civile-religioso organizzate annualmente presso le parrocchie rionali, sia nell’ambito del centro cittadino sia nelle contrade, autorizzare temporaneamente ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clemente Mastella e l’Assessore alle Attività Produttive Luigi Ambrosone comunicano che, la Parrocchia Santuariodi Gesù, dopo due anni di interruzione per effetto delle misure per il contenimento della grave crisi epidemiologica da Covid-19, organizza lo svolgimento della tradizionale “del” che, come consuetudine, si terrà nell’abituale area del Piazzale Oasi Padre Pio, Viale Mellusi e Via Nenni nelle giornate del 17,18 e 19 giugno. È consuetudine dell’Amministrazione Comunale, in occasione delle Feste parrocchiali e delle manizioni a carattere civile-religioso organizzate annualmente presso le parrocchie rionali, sia nell’ambito del centro cittadino sia nelle contrade, autorizzare temporaneamente ...

