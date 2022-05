Pd: Serracchiani, 'governo con Fdi? Fantascienza' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Un possibile governo Meloni-Pd? “Fantascienza, siamo distanti anni luce per idee e storia, noi siamo europeisti, lo escludo”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani. "In condizioni normali, senza emergenze, noi siederemo in posti completamente opposti, è impossibile che ci sia un governo con la Meloni”. E' in grado di fare una promessa in questo senso? “In condizioni normali non faremo mai un governo con Fratelli d'Italia. In caso contrario prometto che mi dipingo le unghie di rosso e di nero...”. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Un possibileMeloni-Pd? “, siamo distanti anni luce per idee e storia, noi siamo europeisti, lo escludo”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la capogruppo Pd alla Camera Debora. "In condizioni normali, senza emergenze, noi siederemo in posti completamente opposti, è impossibile che ci sia uncon la Meloni”. E' in grado di fare una promessa in questo senso? “In condizioni normali non faremo mai uncon Fratelli d'Italia. In caso contrario prometto che mi dipingo le unghie di rosso e di nero...”.

