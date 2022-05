Assalti a bancomat | otto arresti nel foggiano Carabinieri

Pubblicità

EcoAltoMolise : Assalti ai bancomat nel Chietino, operazione dei Carabinieri: otto misure cautelati -

Le persone sono coinvolte negliaiche sono avvenuti nei mesi di settembre ottobre 2021 in tutto il territorio provinciale. Ulteriori particolari saranno resi noti in mattinata nel ...del Tribunale di Chieti su richiesta della locale Procura della Repubblica, per gliaiavvenuti nei mesi di settembre ed ottobre 2021 nella provincia teatina.I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Chieti hanno eseguito, tra Chieti e Foggia, otto misure cautelari per gli assalti ai bancomat avvenuti nei mesi di settembre e ottobre ...I Carabinieri del Comando Provinciale di Chieti hanno eseguito, tra la provincia abruzzese e Foggia, otto misure cautelari disposte dal Gip del Tribunale del capoluogo teatino, su richiesta della loca ...