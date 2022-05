Venezia, in arrivo il nuovo allenatore: sarà Javorcic (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Venezia ha scelto il nuovo allenatore: sarà Javorcic. Trattativa in chiusura per il tecnico che ha portato in B il Sudtirol Dopo la retrocessione in Serie B, il Venezia ha deciso di ripartire da un nuovo allenatore e l’erede designato di Soncin sarà, come riportato da Gianlucadimarzio.com, Ivan Javorcic; il tecnico che in questa stagione ha portato il Sudtirol nel campionato cadetto. Il club lagunare pagherà i 75mila euro della clausola rescissoria agli altoatesini per chiudere così la trattativa per l’arrivo del nuovo allenatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilha scelto il. Trattativa in chiusura per il tecnico che ha portato in B il Sudtirol Dopo la retrocessione in Serie B, ilha deciso di ripartire da une l’erede designato di Soncin, come riportato da Gianlucadimarzio.com, Ivan; il tecnico che in questa stagione ha portato il Sudtirol nel campionato cadetto. Il club lagunare pagherà i 75mila euro della clausola rescissoria agli altoatesini per chiudere così la trattativa per l’del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

