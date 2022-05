Referendum del 12 giugno, a Roma servizio di accompagnamento per disabili: come prenotare (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – In occasione dei Referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, indetti per domenica12 giugno, l’Amministrazione di Roma Capitale ha istituito un servizio di accompagno per gli elettori diversamente abili tramite trasporto con pulmini attrezzati, dalle abitazioni ai seggi elettorali e viceversa, ai sensi dell’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104 e dell’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n.15. Per usufruire del servizio gli interessati potranno telefonare ai numeri 0667692540 e 0667692541 del Comando della Polizia di Roma Capitale, da lunedì 6 giugno a sabato 11 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, e nella giornata di domenica 12 giugno, dalle ore 7.00 alle ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 30 maggio 2022)– In occasione deipopolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, indetti per domenica12, l’Amministrazione diCapitale ha istituito undi accompagno per gli elettori diversamente abili tramite trasporto con pulmini attrezzati, dalle abitazioni ai seggi elettorali e viceversa, ai sensi dell’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104 e dell’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n.15. Per usufruire delgli interessati potranno telefonare ai numeri 0667692540 e 0667692541 del Comando della Polizia diCapitale, da lunedì 6a sabato 11, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, e nella giornata di domenica 12, dalle ore 7.00 alle ...

