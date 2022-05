Ilary Blasi, sgridata dagli autori dell’Isola dei Famosi: “A volte mi sgridano perché…” (Di lunedì 30 maggio 2022) Da alcuni anni al timone della conduzione dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi è tra le conduttrici italiane più amate del pubblico. Recentemente intervistata, la presentatrice ha parlato della sua avventura del reality, ammettendo di essere stata anche sgridata dagli autori del programma. “A volte mi sgridano perché…” – Apprezzata dai telespettatori per la sua spontaneità e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Da alcuni anni al timone della conduzionedeiè tra le conduttrici italiane più amate del pubblico. Recentemente intervistata, la presentatrice ha parlato della sua avventura del reality, ammettendo di essere stata anchedel programma. “Ami” – Apprezzata dai telespettatori per la sua spontaneità e L'articolo

Advertising

NMadotto : RT @RomaNelCervello: A me il coro Zaccagni/Zaniolo non piace, ma è un mio giudizio. Ricordo però che a molti laziali fomentava 'Cissé l'han… - tmsboldrini : RT @RomaNelCervello: A me il coro Zaccagni/Zaniolo non piace, ma è un mio giudizio. Ricordo però che a molti laziali fomentava 'Cissé l'han… - RomaNelCervello : A me il coro Zaccagni/Zaniolo non piace, ma è un mio giudizio. Ricordo però che a molti laziali fomentava 'Cissé l'… - KIILH3R : @lolaspaam Mamma mia avevo visto ilary blasi mix valeria marini - DiegoASR86 : Siamo la generazione che ha vissuto Passaparola con Ilary Blasi e Silvia Toffanin vallette. Ma che ne sanno i duemila -