La Gazzetta dello Sport

(FRANCIA) - Lo Stade de France diè stato il teatro della ' decimocuarta ' Champions League della storia del Real Madrid ma ... Per Marcelo però non è una serata: " Non lo è. Abbiamo ...Il bilancio della polizia parigina, a seguito degli scontri avvenuti ieri sera fuori dallo Stade de France, è di 238 feriti lievi e 68 arresti. La causa di questo disordine è stata la lentezza dei ... Parigi, il triste bilancio della finale: 238 feriti lievi e 68 arresti Parigi, 29 mag. - Duecentotrentotto feriti lievi e sessantotto arrestati. E' questo il bilancio della polizia parigina, a seguito degli scontri avvenuti ieri se ...Le lacune dell'organizzazione e la presenza di tifosi con biglietti falsi o privi di tagliando hanno creato non pochi problemi fuori dallo Stade de France Il bilancio della polizia parigina, a seguito ...