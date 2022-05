Coronavirus | i dati | 14 826 nuovi contagi e 27 morti Tasso di positività al 10 | 4%

(Di domenica 29 maggio 2022) Sono 14.826 ida Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. In tutto 27 le vittime, in calo rispetto alle 66 di ieri. Iregistrati ieri erano stati 18.255. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 142.066 (meno rispetto ai 193.183 di ieri) con undipari al 10,4%. Sono 260 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.234. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

