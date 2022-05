Atletica | a Sassari Patta fa 20 98 sui 200 metri

Leggi su sportface

(Di domenica 29 maggio 2022) Dopo quasi quattro anni, il campione olimpico Lorenzoritorna a mettersi alla prova sui 200con il tempo di 20.98 (vento -0.8) sulla pista di, nella sua Sardegna. Lo sprinter di Oristano, che a Tokyo in prima frazione ha dato il via alla trionfale 4×100 azzurra, migliora di undici centesimi il record personale che risaliva alle categorie giovanili, quando nel 2018 ha realizzato il crono di 21.09 in batteria ai Mondiali under 20 di Tampere. Una gara affrontata senza avversari del suo livello, fuori classifica all’interno dei campionati regionali. “Non posso sicuramente essere soddisfatto – commenta l’azzurro – e l’unica nota positiva è quella di essere tornato a correre i 200. Adesso è questione di prenderci la mano”. È stata la sua seconda uscita dell’anno, dopo il 10.18 nei 100 di Savona, ...