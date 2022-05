Volata Mkhitaryan | Inter vicina al sì | la Roma ci crede ancora

Advertising

La Gazzetta dello Sport

In questa stagione il trio di centrocampo è stato, infatti, spremuto oltremisura per l'assenza di alternative credibili e Inzaghi ha perso punti nel momento caldo anche per questa lacuna:......a sua disposizione rischia di essere più debole di quello che ha perso lo scudetto incol ... Come non c'è con Bremer e nemmeno con, in scadenza di contratto con la Roma e in grado di ... Roma, la road map dei recuperi: Zaniolo e Felix per venerdì col Toro, Mkhitaryan per la finale Il calciomercato dell'Inter passa dai parametri zero. Mkhitaryan è ormai ad un passo, mentre la Roma vorrebbe sostituirlo con Dybala ...VOLANO PER IL TURISMO SOSTENIBILE – “Ringrazio Regione ... con José Mourinho che spinge per la permanenza in giallorosso dell'ex Arsenal L'Inter su Mkhitaryan. (TUTTO mercato WEB) L’Inter e la spesa ...