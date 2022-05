Ultime Notizie – Freddo autunnale e rischio temporali | poi torna il caldo record

(Di sabato 28 maggio 2022) L’aria fredda polare di estrazione scandinava, direttamente dalla Svezia, ha attraversato il continente e sta entrando dalla Porta della Bora con venti freschi e rovesci. Le temperature per domani sono previste su valori ‘autunnali’ al Nord con massime intorno ai 18/20°C. Incredibile pensare che questi stessi valori sarebbero più bassi delle minime di questa mattina. Al Centro ed al Sud l’aria fredda arriverà con più calma, comunque è atteso un forte calo delle temperature anche su queste zone dell’Italia dopo ididegli ultimi giorni. Alla fine del weekend saremo ovunque più freschi, ma attenzione al rovescio della medaglia. Mattia Gussoni, Meteorologo del sito iLMeteo.it, invita alla prudenza in quanto lo scontro tra l’aria polare ed ilportato da Hannibal potrebbe provocare intensia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I 19.666 positivi e 105 le vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 9,9%, terapie inten… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - ilFattoMolfetta : AQUILE MOLFETTA: SABATO L’ULTIMO STEP PER RESTARE IN SERIE A2 - SkyTG24 : Omicidio Laura Ziliani, la confessione dei tre accusati: strozzata a mani nude - TuttoASRoma : Pellegrini eletto miglior giocatore della Conference -

Il Sole 24 ORE

RIFORMA PENSIONI 2022/ Gli stop a Quota 41 e alla Lega () Nonostante negli ultimi tempi qualcuno ha pensato che la Quota 41 non fosse una proposta definitiva , allo stesso tempo ...Sopratutto in casa Liverpool dove nellesettimane aveva destato preoccupazione le condizioni ... tutte ledi liverpool real - madrid finale Leggi i commenti Champions league: tutte le ... Ucraina, ultime notizie. Corte penale: la Russia collabori. Fitch conferma rating Italia Successivamente, i rosanero non hanno potuto disputare l'ultima gara casalinga del campionato contro il Catania, vista l'esclusione degli etnei dal campionato. Va ovviamente sottolineato il fatto che, ...Il primo è nella homepage, dove si possono consultare mappe e grafici interattivi, gli ultimi risultati e le nuove tendenze in tema di sostanze e comportamenti a rischio. Il secondo livello, ...