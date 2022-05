TikTok Live: cos’è il nuovo abbonamento con contenuti esclusivi (Di venerdì 27 maggio 2022) TikTok, la grande piattaforma in voga tra i più giovani si uniforma alla concorrenza e lancia il servizio di “abbonamento Live”. Grazie a questo servizio sarà possibile, per i content creator, rendere ancora più remunerativo il proprio canale attraverso un’interazione diretta con il proprio pubblico. abbonamento Live di TikTok disponibile dal 26 maggio Da ieri 26 maggio è dunque possibile usufruire dell’abbonamento Live di TikTok. Questo nuovo abbonamento apre a metodi di comunicazione ancora inesplorati sulla piattaforma e consentirà a chi realizza contenuti di avere un approccio più “umano” con la propria audience. All’inizio TikTok darà accesso al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 maggio 2022), la grande piattaforma in voga tra i più giovani si uniforma alla concorrenza e lancia il servizio di “”. Grazie a questo servizio sarà possibile, per i content creator, rendere ancora più remunerativo il proprio canale attraverso un’interazione diretta con il proprio pubblico.didisponibile dal 26 maggio Da ieri 26 maggio è dunque possibile usufruire dell’di. Questoapre a metodi di comunicazione ancora inesplorati sulla piattaforma e consentirà a chi realizzadi avere un approccio più “umano” con la propria audience. All’iniziodarà accesso al ...

