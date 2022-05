Sovranità e industria, la ricetta di Parigi per lo Spazio. Il punto di Spagnulo (Di venerdì 27 maggio 2022) Con il recente cambio al vertice del governo francese, che ha visto la nomina di Élisabeth Borne a primo ministro, è bene interrogarsi su quale sia l’impatto sul settore spaziale, ambito in cui la Francia gioca un ruolo di primo piano. A cambiare non è la strategia, ma l’approccio, sempre più orientato alla politica industriale. Ad Airpress, il punto di Marcello Spagnulo, ingegnere ed esperto aerospaziale. Cosa cambia per il settore spaziale francese ora che si è insediato il nuovo governo? Direi che si possono trarre alcune considerazioni a mio avviso dense di significato. Nel precedente governo la tutela dell’agenzia spaziale di Parigi, il Cnes, era stata spostata dal ministero della Ricerca e dell’università a quello dell’Economia, finanze e del rilancio, e questo aveva già rappresentato un passaggio importante, ... Leggi su formiche (Di venerdì 27 maggio 2022) Con il recente cambio al vertice del governo francese, che ha visto la nomina di Élisabeth Borne a primo ministro, è bene interrogarsi su quale sia l’impatto sul settore spaziale, ambito in cui la Francia gioca un ruolo di primo piano. A cambiare non è la strategia, ma l’approccio, sempre più orientato alla politicale. Ad Airpress, ildi Marcello, ingegnere ed esperto aerospaziale. Cosa cambia per il settore spaziale francese ora che si è insediato il nuovo governo? Direi che si possono trarre alcune considerazioni a mio avviso dense di significato. Nel precedente governo la tutela dell’agenzia spaziale di, il Cnes, era stata spostata dal ministero della Ricerca e dell’università a quello dell’Economia, finanze e del rilancio, e questo aveva già rappresentato un passaggio importante, ...

