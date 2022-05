Advertising

serenel14278447 : Kiev, missile colpisce caserma Dnipro, 10 morti e 35 feriti - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Kiev, missile colpisce caserma Dnipro: 10 morti e 35 feriti #Ucraina #Putin #Russia - MaurilioVitto : RT @MediasetTgcom24: Kiev, missile colpisce caserma Dnipro: 10 morti e 35 feriti #Ucraina #Putin #Russia - asoulinbetween : RT @MediasetTgcom24: Kiev, missile colpisce caserma Dnipro: 10 morti e 35 feriti #Ucraina #Putin #Russia - MediasetTgcom24 : Kiev, missile colpisce caserma Dnipro: 10 morti e 35 feriti #Ucraina #Putin #Russia -

Agenzia ANSA

Dieci persone sono morte e circa 35 sono rimaste ferite da unlanciato dai russi sulla caserma della Guardia Nazionale nel distretto di Dnipro. Lo ha affermato il capo militare della regione Gennady Korban come riporta Ukrainska Pravda. Secondo Korban, ...... secondo l'agenzia dell' Onu per i diritti umani ripresa dalIndependent che parla anche di 9 ... Almeno 10 persone sono morte e altre 35 sono rimaste ferite da unche ha colpito una caserma ... Kiev, missile colpisce caserma Dnipro, 10 morti e 35 feriti - Europa Gli Stati Uniti potrebbero inviare a Kiev “sistemi missilistici avanzati a lungo raggio che sono la principale richiesta dei funzionari ucraini in questo momento”, spiega ancora la testata. La Casa Bi ...E' la nuova richiesta avanzata dai funzionari ucraini, tra cui il presidente del Paese, Volodymyr Zelensky, agli Stati Uniti ...