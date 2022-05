Atletico Madrid, tre acquisti per Simeone (Di venerdì 27 maggio 2022) L'Atletico Madrid si sta muovendo per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Con l'obiettivo di tornare a vincere il... Leggi su calciomercato (Di venerdì 27 maggio 2022) L'si sta muovendo per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Con l'obiettivo di tornare a vincere il...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato I @Atleti: #Molina dell’ @Udinese_1896 è il primo obiettivo di #Simeone per la fascia destra - sportli26181512 : Atletico Madrid, tre acquisti per Simeone: L'Atletico Madrid si sta muovendo per rinforzare la squadra in vista del… - alessandro1up : @_Morik92_ Andiamo con calma... poi arriverà l'Atletico Madrid di turno, che si prenderà sia lui che Molina... - Roberta_Siro : RT @mirkonicolino: (L’Equipe) Anche la #Juventus su Kouadio #Koné, centrocampista classe 2001 del Borussia Monchengladbach, ex Tolosa. Le c… - vannyj93 : RT @mirkonicolino: (L’Equipe) Anche la #Juventus su Kouadio #Koné, centrocampista classe 2001 del Borussia Monchengladbach, ex Tolosa. Le c… -