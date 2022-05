Roland Garros 2022: Swiatek ottiene la 30^ vittoria di fila, ok Badosa e Sabalenka (Di giovedì 26 maggio 2022) Altra giornata, altra vittoria per Iga Swiatek, che supera in due set Alison Riske e vola al terzo turno del Roland Garros 2022. Trentesima vittoria di fila per la polacca, che continua ad infrangere record e ribadisce il suo status di favorita per la conquista del torneo. Al prossimo turno sfiderà la montenegrina Kovinic, vittoriosa ai danni di Schmiedlova. Avanti anche Paula Badosa, che soffre ma batte in tre set Juvan, ed Aryna Sabalenka, che travolge Brengle. Esce di scena invece Karolina Pliskova, sconfitta con un sonoro 6-2 6-2 dalla wild card francese Jeanjean. Tutto facile per Rybakina e Kasatkina, mentre Pegula – che può approfittare di un tabellone favorevole – si complica la vita contro Kalinina ma riesce a spuntarla al ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Altra giornata, altraper Iga, che supera in due set Alison Riske e vola al terzo turno del. Trentesimadiper la polacca, che continua ad infrangere record e ribadisce il suo status di favorita per la conquista del torneo. Al prossimo turno sfiderà la montenegrina Kovinic, vittoriosa ai danni di Schmiedlova. Avanti anche Paula, che soffre ma batte in tre set Juvan, ed Aryna, che travolge Brengle. Esce di scena invece Karolina Pliskova, sconfitta con un sonoro 6-2 6-2 dalla wild card francese Jeanjean. Tutto facile per Rybakina e Kasatkina, mentre Pegula – che può approfittare di un tabellone favorevole – si complica la vita contro Kalinina ma riesce a spuntarla al ...

