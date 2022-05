Il derby per la seconda stella, il trionfo della Roma e il mercato ai blocchi di partenza: LIVE su Twitch (Di giovedì 26 maggio 2022) Calciomercato.com torna LIVE su Twitch oggi a partire dalle ore 19.30 per affrontare i temi più caldi del momento. I nostri ospitii vi... Leggi su calciomercato (Di giovedì 26 maggio 2022) Calcio.com tornasuoggi a partire dalle ore 19.30 per affrontare i temi più caldi del momento. I nostri ospitii vi...

Advertising

sportli26181512 : Il derby di Calhanoglu: il Milan gode, l’Inter pure: Il derby di Calhanoglu: il Milan gode, l’Inter pure Citatissim… - giada_196 : Grazie Brahim, per aver dato una grossa mano alla squadra nei primi mesi e la scossa durante il derby, portandoci a… - giada_196 : Grazie a Tata per aver parato il rigore nel derby e per averci aiutato, in assenza di Mike ??? - just_pyros : @Nicknameless_ l'esempio che hai fatto te tra Mil. e Int. è un derby, quindi una rivalità accesa tra due club in pa… - GhouatiMounir : @BabboChiquita Ma infatti anche a me non fa ne caldo né freddo per i cori, anzi, giustissimo, si sta parlando del D… -