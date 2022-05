Arbitrerà in Serie A: chi è Maria Sole Ferrieri Caputi, nella vita ricercatrice a Bergamo (Di giovedì 26 maggio 2022) Tutti gli indizi portano a Maria Sole Ferriere Caputi: con ogni probabilità, sarà lei il primo arbitro donna della Serie A. Livornese, classe 1990, nella vita si divide fra il calcio e l’impiego a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro (fondazione Adapt) e all’Università come ricercatrice. Un passo importante, Maria Sole l’aveva già mosso. Lo scorso dicembre, quando è diventata la prima donna a dirigere una squadra di A in Coppa Italia, in occasione del sedicesimo di finale tra Cagliari-Cittadella. Una prestazione all’altezza: sempre vicina all’azione, ha fischiato poco ma bene, senza fare sconti a nessuno e mantenendo un clima sereno in campo, anche quando la tensione tra i giocatori iniziava a farsi ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 26 maggio 2022) Tutti gli indizi portano aFerriere: con ogni probabilità, sarà lei il primo arbitro donna dellaA. Livornese, classe 1990,si divide fra il calcio e l’impiego ain un centro studi di diritto del lavoro (fondazione Adapt) e all’Università come. Un passo importante,l’aveva già mosso. Lo scorso dicembre, quando è diventata la prima donna a dirigere una squadra di A in Coppa Italia, in occasione del sedicesimo di finale tra Cagliari-Cittadella. Una prestazione all’altezza: sempre vicina all’azione, ha fischiato poco ma bene, senza fare sconti a nessuno e mantenendo un clima sereno in campo, anche quando la tensione tra i giocatori iniziava a farsi ...

