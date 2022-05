Alberto Tomba, chi è e cosa fa ora il mito dello sci: l’amore con Martina Colombari e le vittorie alle Olimpiadi (Di giovedì 26 maggio 2022) Lo chiamavano Tomba la Bomba: lui, quando gli chiesero chi sarebbe venuto dopo di lui a splendere sulle piste da sci, aveva risposto: “Dopo Alberto Tomba c’è solo l’oltreTomba”. Non c’era spazio per il silenzio nella vita dell’Alberto nazionale, il grande campione che tra gli anni ’80 e ’90 fece sognare tutta Italia. Nel 1988, allo sci, erano legati pure quelli che abitavano a Bagnara Calabra: c’era Albertone che portava orgoglio a tonnellate all’Italia, e lo faceva con altissimo profilo. Alberto Tomba, il campione più amato: gli inizi e Castel de’ Britti Alberto Tomba non era solo bravo: era eccezionale. Non era solo affabile: era irresistibilmente simpatico. Non era solo sicuro di sé: era il re della ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 26 maggio 2022) Lo chiamavanola Bomba: lui, quando gli chiesero chi sarebbe venuto dopo di lui a splendere sulle piste da sci, aveva risposto: “Dopoc’è solo l’oltre”. Non c’era spazio per il silenzio nella vita dell’nazionale, il grande campione che tra gli anni ’80 e ’90 fece sognare tutta Italia. Nel 1988, allo sci, erano legati pure quelli che abitavano a Bagnara Calabra: c’erane che portava orgoglio a tonnellate all’Italia, e lo faceva con altissimo profilo., il campione più amato: gli inizi e Castel de’ Brittinon era solo bravo: era eccezionale. Non era solo affabile: era irresistibilmente simpatico. Non era solo sicuro di sé: era il re della ...

