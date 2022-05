Francesca De Andrè, l’ex del Grande Fratello la riempiva di botte: “Spero finisca in carcere” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Francesca De Andrè, ad un mese di distanza dal post social in cui ha annunciato di essere stata vittima di violenze fisiche, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. La De Andrè ha confessato che a picchiarla è sempre stato Giorgio Tambellini, suo ex fidanzato, conosciuto anche al Grande Fratello di Barbara d’Urso, quando lei era una concorrente. “Il mio inferno è iniziato da quando ho iniziato a frequentare questa persona. Ho conosciuto il dolore di un amore malato nella mia testa ho sospeso questo amore in due fasi: “On” e “Off”. Quando era “On” aveva gli occhi buoni e mi permetteva di sognare una famiglia e un futuro insieme. Quando era “Off” i suoi occhi si trasformavano. E subito sono iniziate le botte. Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per ... Leggi su biccy (Di mercoledì 25 maggio 2022)De, ad un mese di distanza dal post social in cui ha annunciato di essere stata vittima di violenze fisiche, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. La Deha confessato che a picchiarla è sempre stato Giorgio Tambellini, suo ex fidanzato, conosciuto anche aldi Barbara d’Urso, quando lei era una concorrente. “Il mio inferno è iniziato da quando ho iniziato a frequentare questa persona. Ho conosciuto il dolore di un amore malato nella mia testa ho sospeso questo amore in due fasi: “On” e “Off”. Quando era “On” aveva gli occhi buoni e mi permetteva di sognare una famiglia e un futuro insieme. Quando era “Off” i suoi occhi si trasformavano. E subito sono iniziate le. Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per ...

