TRA DI MARIA E PERISIC SPUNTA KOSTIC: LA JUVENTUS SULL’ ESTERNO DELL’ EINTRACHT (Di martedì 24 maggio 2022) Tra le priorità della JUVENTUS in vista della prossima stagione c’è quella di un un’ESTERNO d’attacco. Gli obiettivi principali sono sempre Di MARIA e PERISIC, ma dato le difficoltà nell’arrivare a quest’ultimo, i bianconeri avrebbero messo nel mirino, Filip KOSTIC, talento serbo classe 1993 DELL’EINTRACHT Francoforte, fresco vincitore DELL’Europa League. KOSTIC INTRIGA LA JUVENTUS? Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 e vorrebbe giocare la prossima Champions League in un top team. Su di lui c’è da tempo la Roma, ma la JUVENTUS sembra essersi inserita prepotentemente. La scorsa stagione è stato molto vicino alla Lazio, salvo poi decidere di rimanere in Germania dove si è consacrato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 24 maggio 2022) Tra le priorità dellain vista della prossima stagione c’è quella di un un’d’attacco. Gli obiettivi principali sono sempre Di, ma dato le difficoltà nell’arrivare a quest’ultimo, i bianconeri avrebbero messo nel mirino, Filip, talento serbo classe 1993Francoforte, fresco vincitoreEuropa League.INTRIGA LA? Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 e vorrebbe giocare la prossima Champions League in un top team. Su di lui c’è da tempo la Roma, ma lasembra essersi inserita prepotentemente. La scorsa stagione è stato molto vicino alla Lazio, salvo poi decidere di rimanere in Germania dove si è consacrato ...

Advertising

Radio1Rai : ?? #23maggio #StrageDiCapaci I nomi delle vittime delle stragi di Capaci e via d'Amelio letti ad alta voce da Pietro… - nora_la_mora : Tra Roger e maria laura è davvero dura scegliere, una è completamente inutile, l'altro doveva essere a casa già da un po' #isola - gemtothemax : @supereroetv Sinceramente preferisco lei a quei due falsoni di Roger ed Estefania. Tanto tra 1/2 puntate sarà fuori anche Maria Laura - SofiaRavenaBr : RT @LaVeritaWeb: La prof: «Se resta Omicron, vaccino aggiornato solo per anziani e fragili. Troppi morti tra i giovani? S’indaghi. Attonita… - tizianasullalun : Tra Roger e Maria Laura, salvo Roger . Lei è trasparente. Lui almeno spurga in diretta ?? come le balene ?? #isola -