Advertising

AlfredoPedulla : L’ultimo contatto #Pogba-#PSG risale alla prima settimana di maggio. Il #Polpo ha detto che non avrebbe più aspetta… - MarcelloChirico : #Pogba ha detto SI alla #Juventus #POGBACK loading @juventusfc ?? - DiMarzio : #Calciomercato | Da #Pogba a #DiMaria fino a #Perisic e alla situazione rinnovi: le ultime sulla ?@juventusfc? - sportli26181512 : #Pogba alla Juve: è la settimana che porta al sì: Presto un nuovo incontro con la manager. Il francese deve dare un… - micos56 : @BianconeraNews @PaolinoOfficial @radiobianconera Ma che ripartire! Con Allegri? Ahahahah. Facciamo cagare!Gli altr… -

Molto ruota attornoJuve, che sta per riportare 'a casa' Paule punta Ivan Perisic dopo aver lasciato libero Paulo Dybala . Il futuro dell'argentino, però, può essere ancora in Serie A....a, una delle grandi occasioni del prossimo mercato visto che si svincolerà dal Manchester United, ma deve anche guardarsi dall'offensiva del Paris Saint Germain . Il club parigino, oltre...La Juventus stringe per Pogba. È tutto quasi fatto, per soffiarlo al Manchester United a parametro zero come dieci anni fa. Non resta che definire l'accordo nei dettagli, in modo ...Pogba Juve, Nedved ora ha fretta: fissato un nuovo incontro con Pimenta. Le ultime notizie sul futuro del francese La Juventus continua a lavorare in maniera molto attiva sul fronte Paul Pogba, per ce ...