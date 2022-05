Governo - In dieci anni previsti 84 miliardi per strade e autostrade (Di martedì 24 maggio 2022) Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) ha presentato l'Allegato Infrastrutture, mobilità e logistica al Documento di Economia e Finanza (Def) 2022. Nel documento sono previsti, per i prossimi dieci anni, quasi 300 miliardi di euro per interventi selezionati e finanziati sulla base di piani strategici redatti tenendo conto della strategia economica del Governo, degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu e del Green Deal europeo. Solo per le strade e le autostrade sono indicati interventi per un valore complessivo di 83,5 miliardi di euro, il secondo maggior importo dopo i 147,4 miliardi dedicati a ferrovie e nodi urbani. Il fabbisogno residuo. Nel complesso, le opere considerate ... Leggi su quattroruote (Di martedì 24 maggio 2022) Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) ha presentato l'Allegato Infrastrutture, mobilità e logistica al Documento di Economia e Finanza (Def) 2022. Nel documento sono, per i prossimi, quasi 300di euro per interventi selezionati e finanziati sulla base di piani strategici redatti tenendo conto della strategia economica del, degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu e del Green Deal europeo. Solo per lee le autosono indicati interventi per un valore complessivo di 83,5di euro, il secondo maggior importo dopo i 147,4dedicati a ferrovie e nodi urbani. Il fabbisogno residuo. Nel complesso, le opere considerate ...

