Gli ignobili insulti sessisti di Sandro Torella e Andrea Colombini a Selvaggia Lucarelli | VIDEO (Di martedì 24 maggio 2022) Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un VIDEO tratto da una diretta streaming in cui viene pesantemente insultata dal direttore artistico del teatro Duse Sandro Torella a Roma e il candidato sindaco a Lucca Andrea Colombini. Gli ignobili insulti sessisti di Sandro Torella e Andrea Colombini a Selvaggia Lucarelli VIDEO Questi due orridi personaggi con la battuta sessista in canna sono il direttore artistico del teatro Duse (Sandro Torella) a Roma e un candidato sindaco a Lucca (Andrea Colombini). Lo schifo. pic.twitter.com/R3XrR5HsAY

