Zelensky | servono sanzioni massime contro la Russia

Il presidente ucraino Volodymyrintervenendo al forum a Davos in Svizzera ha chiesto "sanzioni massime" contro la Russia. Serve un "embargo completo sul petrolio, che "tutte le banche russe siano escluse dai sistemi globali ...Il presidente ucrainoin videocollegamento a Davos: "sanzioni massime contro Mosca". Per lui standing ovation. Mani legate, in ginocchio: i video incastrano i russi per i massacri di ...(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al forum a Davos in Svizzera ha chiesto "sanzioni massime" contro la Russia. Serve un "embargo completo sul petrolio, che ...Londra: «Per i russi più morti in tre mesi che in tutta l’invasione dell’Afghanistan». Oggi la riunione online tra i 40 Paesi alleati degli Usa. Tensioni tra Parigi e Kiev per l’ingresso nella Ue: «Se ...