Vogliono salvare il Po: remeranno per 450 chilometri da Milano a Venezia (Di lunedì 23 maggio 2022) Quasi 450 chilometri a remi, dalla storica sede della Canottieri Milano sul Naviglio Grande, per arrivare fino a Venezia. È l’impresa cui si stanno preparando 21 vogatori amatoriali, che su tre armi affusolati, lunghi 12 metri e larghi 80 centimetri, partiranno sabato 28 maggio con l’obiettivo di approdare in Laguna una settimana dopo, sabato 4 giugno. VogaPosse, così è stata battezzata l’iniziativa, ha il doppio scopo di sensibilizzare e di raccogliere fondi – attraverso alcuni sponsor e grazie a un crowd-funding – da destinare alla salvaguardia del fiume Po. Il viaggio sarà organizzato in otto tappe, che porteranno le imbarcazioni da Milano lungo il Naviglio Pavese (e attraverso le sue 12 chiuse) fino a Travacò, vicino a Pavia; dal Ticino entreranno quindi nel Po sotto il ponte della Becca, a Piacenza; poi ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 maggio 2022) Quasi 450a remi, dalla storica sede della Canottierisul Naviglio Grande, per arrivare fino a. È l’impresa cui si stanno preparando 21 vogatori amatoriali, che su tre armi affusolati, lunghi 12 metri e larghi 80 centimetri, partiranno sabato 28 maggio con l’obiettivo di approdare in Laguna una settimana dopo, sabato 4 giugno. VogaPosse, così è stata battezzata l’iniziativa, ha il doppio scopo di sensibilizzare e di raccogliere fondi – attraverso alcuni sponsor e grazie a un crowd-funding – da destinare alla salvaguardia del fiume Po. Il viaggio sarà organizzato in otto tappe, che porteranno le imbarcazioni dalungo il Naviglio Pavese (e attraverso le sue 12 chiuse) fino a Travacò, vicino a Pavia; dal Ticino entreranno quindi nel Po sotto il ponte della Becca, a Piacenza; poi ...

Advertising

mautortorella : Vogliono salvare il fiume #Po: remeranno per 450 chilometri da Milano a Venezia #VogaPosse - ToninoAtti : RT @GestriLoris: #Burioni #Bassetti che vogliono salvare il mondo . - GestriLoris : #Burioni #Bassetti che vogliono salvare il mondo . - Rubrown : @MediasetTgcom24 Divisi zelensky può dire che li ha Liberati, i suoi fedeli lo vogliono morto ormai, per salvare Od… - F43ry87 : RT @kumbiaerumba: Siamo ancora in mano a quelli che pensano di salvare vite umane facendo arricchire e prolificare trafficanti di umani sen… -