Sky – “Per Koulibaly arrivano proposte reali, c’è un rischio concreto” (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Napoli pianifica la prossima stagione, anche dal punto di vista del mercato che si preannuncia con tanti colpi di scena. Il presidente Aurelio De Laurentiis farebbe volentieri cassa con la cessione di qualche big, meglio ancora se fosse Koulibaly, che ha un prezzo ancora alto (circa 40 milioni di euro), ma libererebbe anche un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Inoltre il difensore senegalese ha un contratto che scade nel 2023. Francesco Modugno di Sky ai microfoni di Radio Marte fa sapere: “Koulibaly è, evidentemente, a ‘rischio’. Ha un mercato importante, proposte concrete, ma la società ha la sua valutazione e bisogna vedere se qualcuno lo accontenterà. Lo scenario più triste sarebbe quello di perderlo a parametro zero. È un rischio molto concreto, i giocatori tutelano ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Napoli pianifica la prossima stagione, anche dal punto di vista del mercato che si preannuncia con tanti colpi di scena. Il presidente Aurelio De Laurentiis farebbe volentieri cassa con la cessione di qualche big, meglio ancora se fosse, che ha un prezzo ancora alto (circa 40 milioni di euro), ma libererebbe anche un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Inoltre il difensore senegalese ha un contratto che scade nel 2023. Francesco Modugno di Sky ai microfoni di Radio Marte fa sapere: “è, evidentemente, a ‘’. Ha un mercato importante,concrete, ma la società ha la sua valutazione e bisogna vedere se qualcuno lo accontenterà. Lo scenario più triste sarebbe quello di perderlo a parametro zero. È unmolto, i giocatori tutelano ...

Advertising

SkyTG24 : Tra i crimini di guerra che sarebbero stati commessi dai soldati russi durante la loro invasione in Ucraina ci sare… - SkySport : L'incredibile episodio è avvenuto durante l'ultima gara della stagione all’Olimpico. I responsabili dei cori discri… - SkySport : ?? Bolgia a San Siro per l'arrivo dell'Inter ?? Le formazioni ufficiali contro la Samp ?? - whatisrachele : RT @manini_giacomo: Da una parte Frank #Ribery che piange con Davide #Nicola per la salvezza della #Salernitana. Dall'altra #Giulini che d… - LiFreDan : @y2pexperience Dagli ultimi video che circolano su You Tube stanno tornando, per niente ne fanno uno con Cristina D… -