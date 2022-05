La Regina non demorde: va al suo festival preferito in golf cart (e abito rosa) (Di lunedì 23 maggio 2022) La Regina Elisabetta II è una vera forza della natura e lo dimostra dall’alto dei suoi 96 anni di età e di ben 70 di regno. Una Sovrana dei record, potremmo dire, per la quale sudditi britannici (e fan da tutto il mondo) continuano a fare un incessante tifo. Con l’età che avanza e problemi di salute sempre più evidenti e debilitanti, Sua Maestà ha già dovuto rinunciare ad alcuni eventi istituzionali e del Giubileo di Platino, ma non avrebbe mai perso per niente al mondo il suo festival preferito: il Chelsea Flower Show di Londra. Elisabetta arriva al Chelsea Flower Show in golf cart Avreste mai pensato di vedere la Sovrana più longeva che il Regno Unito abbia mai avuto arrivare raggiante in golf cart a un festival primaverile? Con la ... Leggi su dilei (Di lunedì 23 maggio 2022) LaElisabetta II è una vera forza della natura e lo dimostra dall’alto dei suoi 96 anni di età e di ben 70 di regno. Una Sovrana dei record, potremmo dire, per la quale sudditi britannici (e fan da tutto il mondo) continuano a fare un incessante tifo. Con l’età che avanza e problemi di salute sempre più evidenti e debilitanti, Sua Maestà ha già dovuto rinunciare ad alcuni eventi istituzionali e del Giubileo di Platino, ma non avrebbe mai perso per niente al mondo il suo: il Chelsea Flower Show di Londra. Elisabetta arriva al Chelsea Flower Show inAvreste mai pensato di vedere la Sovrana più longeva che il Regno Unito abbia mai avuto arrivare raggiante ina unprimaverile? Con la ...

Advertising

vaticannews_it : #PapaFrancesco salutando la manifestazione di ieri a Roma, “Scegliamo la Vita”, ricorda dopo la preghiera del Regin… - GZarrino : RT @Luciano39420470: Salendo la faticosa montagna della santita', facendo un cammino di perfezione Cristiana,non siamo soli! Ci sono le pro… - CinziaMosci : RT @Luciano39420470: Salendo la faticosa montagna della santita', facendo un cammino di perfezione Cristiana,non siamo soli! Ci sono le pro… - bbrightseoul : comunque heize è la regina indiscussa delle ost, quella donna non ne sbaglia una - ossitocin : mi ha scritto f a cui non risponderei per principio ma lo farò perché io sono una regina -