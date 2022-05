La Commissione Ue sospende per un altro anno le regole di bilancio. Italia osservata speciale (Di lunedì 23 maggio 2022) Nonostante la sospensione del Patto di stabilità, l'esecutivo comunitario ha però esortato i paesi membri ad avere una politica “prudente”. Nuove valutazioni sui conti pubblici nell'autunno del 2022 Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 23 maggio 2022) Nonostante la sospensione del Patto di stabilità, l'esecutivo comunitario ha però esortato i paesi membri ad avere una politica “prudente”. Nuove valutazioni sui conti pubblici nell'autunno del 2022

Advertising

armdigennaro : RT @AMarco1987: La Commissione Ue sospende per un altro anno le regole di bilancio. Italia osservata speciale - Il Sole 24 ORE @sole24ore h… - AMarco1987 : La Commissione Ue sospende per un altro anno le regole di bilancio. Italia osservata speciale - Il Sole 24 ORE… - ParliamoDiNews : La Commissione Ue sospende per un altro anno le regole di bilancio. Italia osservata speciale - Il Sole 24 ORE… - cardellino95 : RT @GiovanniPortel8: UDITE UDITE.. MEDICO VACCINATORE(PENSIONATO), FA L'ESONERO ALLA FIGLIA, ANCH'ESSA MEDICO, E LA COMMISSIONE NON LA SOSP… - stenric56 : RT @GiovanniPortel8: UDITE UDITE.. MEDICO VACCINATORE(PENSIONATO), FA L'ESONERO ALLA FIGLIA, ANCH'ESSA MEDICO, E LA COMMISSIONE NON LA SOSP… -