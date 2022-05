golf, tutto pronto per il Memorial Bordoni (Di lunedì 23 maggio 2022) Stefano Mazzoli L'Italian Pro Tour torna protagonista con il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon, in programma dal 25 al 27 maggio (con Pro - Am martedì 24) a "La Pinetina golf Club" di Appiano ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Stefano Mazzoli L'Italian Pro Tour torna protagonista con ilGiorgiopresented by Aon, in programma dal 25 al 27 maggio (con Pro - Am martedì 24) a "La PinetinaClub" di Appiano ...

golf, tutto pronto per il Memorial Bordoni Stefano Mazzoli L'Italian Pro Tour torna protagonista con il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon, in programma dal 25 al 27 maggio (con Pro - Am martedì 24) a "La Pinetina Golf Club" di Appiano Gentile (Como). Terzo torneo stagionale del circuito di gare nazionali e internazionali della FIG, l'evento - arrivato alla ottava edizione e dedicato a Giorgio Bordoni, tecnico ... golf, Thomas major bis Nel quarto e ultimo giro è successo di tutto. Thomas, risalito dalla settima posizione, con un parziale finale di 67 ( - 3), impreziosito da cinque birdie e macchiato da due bogey, ha chiuso le 72 ... QUOTIDIANO NAZIONALE golf, tutto pronto per il Memorial Bordoni Dal 25 al 27 maggio a “La Pinetina Golf Club” di Appiano Gentile andrà in scena la terza tappa dell’Italian Pro Tour 2022 inserita anche nel calendario dell’Alps Tour - Da Mazzoli a De Leo, occasione ... Bando Pnrr per impianti sportivi: a Cavriglia altri 4 milioni di euro. Campo a 18 buche e nuova viabilità a Villa al Pero Arrivano altri fondi dal PNRR sul territorio di Cavriglia: il comune si è infatti aggiudicato un finanziamento da 4 milioni di euro del bando destinato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi o ... Stefano Mazzoli L'Italian Pro Tour torna protagonista con il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon, in programma dal 25 al 27 maggio (con Pro - Am martedì 24) a "La PinetinaClub" di Appiano Gentile (Como). Terzo torneo stagionale del circuito di gare nazionali e internazionali della FIG, l'evento - arrivato alla ottava edizione e dedicato a Giorgio Bordoni, tecnico ...Nel quarto e ultimo giro è successo di. Thomas, risalito dalla settima posizione, con un parziale finale di 67 ( - 3), impreziosito da cinque birdie e macchiato da due bogey, ha chiuso le 72 ... golf, tutto pronto per il Memorial Bordoni Dal 25 al 27 maggio a “La Pinetina Golf Club” di Appiano Gentile andrà in scena la terza tappa dell’Italian Pro Tour 2022 inserita anche nel calendario dell’Alps Tour - Da Mazzoli a De Leo, occasione ...Arrivano altri fondi dal PNRR sul territorio di Cavriglia: il comune si è infatti aggiudicato un finanziamento da 4 milioni di euro del bando destinato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi o ...