'Elisir', lunedì 23 maggio alle 10.50 su Rai 3 l'appuntamento con la salute in tv (Di lunedì 23 maggio 2022) Torna Elisir, lunedì 23 maggio alle 10.50 su Rai3, Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi parleranno con gli esperti di fibromi, tumori benigni presenti nell'utero e composti da tessuto muscolare e ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 maggio 2022) Torna2310.50 su Rai3, Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi parleranno con gli esperti di fibromi, tumori benigni presenti nell'utero e composti da tessuto muscolare e ...

Advertising

Dansai75 : RT @ElisirTv: Grazie per essere stati con noi! Via spettiamo lunedì, alle 10:55 su @RaiTre, per parlare di fibromi, non mancate. #Elisir h… - ElisirTv : Grazie per essere stati con noi! Via spettiamo lunedì, alle 10:55 su @RaiTre, per parlare di fibromi, non mancate.… -