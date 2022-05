SBK Estoril | gioiello di Rea in Gara 2 con brivido all' ultimo giro | Bautista è 2° - News

(Di domenica 22 maggio 2022) Che modo per festeggiare lanumero 350 della carriera in Superbike! Jonathan Rea fa una magia incredibile all'per avere la meglio su un Alvarocoriaceo ma che lasciato la ...

Che modo per festeggiare la gara numero 350 della carriera in Superbike! Jonathan Rea fa una magia incredibile all'ultimo giro per avere la meglio su un Alvaro Bautista coriaceo ma che lasciato la ...... ma di poco, perché giunto a soli quattro secondi e sette decimi da Domi Aergerter: " Mi sento veramente soddisfatto dopo questa bella Gara Due completata qui all'- le parole pronunciate dal ...Alyoska Costantino | A terminare il GP Estoril 2022 con un acuto è stato, alla fine, Jonathan Rea. Dopo la vittoria rocambolesca nella SP Race del mattino, il ...Con un sorpasso all'ultimo giro il nordirlandese della Kawasaki "brucia" uno scatenato Alvaro Bautista aggiudicandosi il primo gradino del podio. Doppietta per Rea dopo la vittoria conquistata anche d ...