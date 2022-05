La dieta delle ciliegie per perdere 3 kg a settimana (Di domenica 22 maggio 2022) La dieta delle ciliegie può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. Si tratta di un regime alimentare dietetico che in molti seguono in questo periodo dell’anno per prepararsi alla prova costume. Le ciliegie infatti sono un frutto ritenute vere alleate della forma fisica.ciliegie: proprietà e benefici per la saluteLe ciliegie sono dei potenti depurativi del sangue, drenanti del fegato e lassativi. Ma non è tutto. Da qualche anno alcune ricerche scientifiche hanno messo in luce altre proprietà terapeutiche di questo delizioso frutto. Secondo uno studio condotto dal Western Human Nutrition Research Center di Davis, in California, le ciliegie hanno un’azione antinfiammatoria delle articolazioni e antidolorifica grazie al loro ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 22 maggio 2022) Lapuò far dimagrire fino a 3 kg in una. Si tratta di un regime alimentare dietetico che in molti seguono in questo periodo dell’anno per prepararsi alla prova costume. Leinfatti sono un frutto ritenute vere alleate della forma fisica.: proprietà e benefici per la saluteLesono dei potenti depurativi del sangue, drenanti del fegato e lassativi. Ma non è tutto. Da qualche anno alcune ricerche scientifiche hanno messo in luce altre proprietà terapeutiche di questo delizioso frutto. Secondo uno studio condotto dal Western Human Nutrition Research Center di Davis, in California, lehanno un’azione antinfiammatoriaarticolazioni e antidolorifica grazie al loro ...

