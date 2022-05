Notizia a sorpresa in casa Cremonese: Pecchia lascia il club! (Di sabato 21 maggio 2022) Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, è stato uno degli artefici più importanti della promozione in Serie A della squadra piemontese nell’ultima stagione, ma, una volta raggiunto l’obiettivo, il mister di Formia ha deciso di lasciare la società. L’addio è stato comunicato dal tecnico attraverso una lettera davvero emozionante, riportata di seguito, nella quale si ringraziano i dirigenti, lo staff, la squadra, i tifosi e soprattutto Giovanni Arvedi, il presidente della squadra. Gianluca Gaetano (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images) “C’è un momento, nella vita di ognuno di noi, dove si rende necessario ascoltare se stessi a fondo e scegliere: facendolo anche quando la decisione presa, comunque difficile, può apparire inaspettata. Ho deciso di lasciare la Cremonese e lo faccio con ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 21 maggio 2022) Fabio, allenatore della, è stato uno degli artefici più importanti della promozione in Serie A della squadra piemontese nell’ultima stagione, ma, una volta raggiunto l’obiettivo, il mister di Formia ha deciso dire la società. L’addio è stato comunicato dal tecnico attraverso una lettera davvero emozionante, riportata di seguito, nella quale si ringraziano i dirigenti, lo staff, la squadra, i tifosi e soprattutto Giovanni Arvedi, il presidente della squadra. Gianluca Gaetano (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images) “C’è un momento, nella vita di ognuno di noi, dove si rende necessario ascoltare se stessi a fondo e scegliere: facendolo anche quando la decisione presa, comunque difficile, può apparire inaspettata. Ho deciso dire lae lo faccio con ...

