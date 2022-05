Uomini e Donne, il tronista è pronto alla scelta: l’indiscrezione che ha sconvolto il pubblico (Di mercoledì 18 maggio 2022) Secondo quanto riferiscono le anticipazioni, il tronista di “Uomini e Donne” sarebbe ormai pronto alla scelta. Ecco tutti i dettagli A distanza di ore, tra i fans di “Uomini e Donne” continua a tenere banco la querelle tra Tina Cipollari ed uno dei cavalieri del parterre. Ci stiamo riferendo a Fabio Nova, colui che già la scorsa settimana è stato protagonista di un durissimo scontro con la storica opinionista del programma condotto da Maria De Filippi. Fabio Nova (Websource)Scendendo nel dettaglio, l’uomo ha fortemente contestato lo stile di Tina, arrivando ad affermare le seguenti parole che hanno fatto letteralmente infuriare l’opinionista di Viterbo: “Riguardo la moda dovrebbe andare sulle taglie forti. È una bella donna, però se ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Secondo quanto riferiscono le anticipazioni, ildi “” sarebbe ormai. Ecco tutti i dettagli A distanza di ore, tra i fans di “” continua a tenere banco la querelle tra Tina Cipollari ed uno dei cavalieri del parterre. Ci stiamo riferendo a Fabio Nova, colui che già la scorsa settimana è stato protagonista di un durissimo scontro con la storica opinionista del programma condotto da Maria De Filippi. Fabio Nova (Websource)Scendendo nel dettaglio, l’uomo ha fortemente contestato lo stile di Tina, arrivando ad affermare le seguenti parole che hanno fatto letteralmente infuriare l’opinionista di Viterbo: “Riguardo la moda dovrebbe andare sulle taglie forti. È una bella donna, però se ...

