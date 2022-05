“Isola Dei Famosi” – Allerta Spoiler | tornano Vera Gemma e Soleil Sorge

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 18 maggio 2022) L’Deiprolunga l’edizione 2022 del reality show e tiene un colpo in canna, anzi due:potrebbero di nuovo sbarcare in Honduras? Stando a quanto riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano, le due ex naufraghe sarebbero pronte ad avere un ruolo all’intero del reality show, ma solo come ospiti in studio. Per ingolosire fan e addicted, il programma prolunga l’edizione in corso e spara diverse cartucce che potrebbero alimentare le dinamiche del gioco. Oltre ai nuovi e recenti ingressi di Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Marialaura De Vitis, Luca Daffrè, Marco Maccarini, Pamela Petrarolo e Gennaro Auletta, anche le due ex naufraghe avranno un impatto ...