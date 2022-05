Girmay, niente da fare: si ritira dal Giro per colpa del tappo dello spumante (Di mercoledì 18 maggio 2022) niente da fare. Biniam Girmay non ripartirà oggi per l'11esima tappa del Giro d'Italia, 203 km da Sant'Arcangelo di Romagna a Reggio Emilia. Il 22enne eritreo della Intermarché - Wanty - Gobert aveva ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 18 maggio 2022)da. Biniamnon ripartirà oggi per l'11esima tappa deld'Italia, 203 km da Sant'Arcangelo di Romagna a Reggio Emilia. Il 22enne eritreo della Intermarché - Wanty - Gobert aveva ...

Advertising

Gazzetta_it : Girmay, niente da fare: si ritira dal Giro per colpa del tappo dello spumante #Giro - AddictedOnSport : RT @Gazzetta_it: Girmay, niente da fare: si ritira dal Giro per colpa del tappo dello spumante #Giro - sxdj_etaf : RT @Gazzetta_it: Girmay, niente da fare: si ritira dal Giro per colpa del tappo dello spumante #Giro - Democratikusje : RT @Gazzetta_it: Girmay, niente da fare: si ritira dal Giro per colpa del tappo dello spumante #Giro - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Girmay, niente da fare: si ritira dal Giro per colpa del tappo dello spumante #Giro -