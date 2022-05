Borsa | Milano giù - 0 | 8% coi petroliferi | bene Unicredit

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Seduta di metà settimana in calo per Piazza Affari ( - 0,8%), come per la maggioranza della altre principali Borse europee, nell'84/o giorno di guerra in Ucraina. Ain calo i, con ...

Seduta di metà settimana in calo per Piazza Affari ( - 0,8%), come per la maggioranza della altre principali Borse europee, nell'84/o giorno di guerra in Ucraina. Ain calo i petroliferi, con un tonfo di Saipem ( - 5,1%), mentre sono andate meno peggio l'impiantistica di Tenaris ( - 0,6%) e Eni ( - 0,7%). Altrettanto male Amplifon ( - 5,1%), sofferente ...In Europa la Piazza peggiore è Parigi ( - 0,8%), seguita da Francoforte ( - 0,6%), Londra e( - 0,4%), mentre resta a galla Madrid (+0,2%). Calmo l'oro ( - 0,3%) a 1.812 dollari l'oncia. In ... Borsa: Milano negativa (-0,4%), bene industria e utility - Economia In vista di manovra finanziaria e rafforzamento patrimoniale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 mag - Il cda di Trevi rinvia ancora l'esame del progetto di bilancio civilistico e del ...(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Seduta di metà settimana in calo per Piazza Affari (-0,8%), come per la maggioranza della altre principali Borse europee, nell'84/o giorno di guerra in Ucraina. A Milano in ...