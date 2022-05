Amici 21, Alex Rina e Cosmary Fasanelli sono fidanzati? Il gesto del cantante (Di mercoledì 18 maggio 2022) sono tantissimi i fans di Amici che si chiedono se Cosmary Fasanelli e Alex Rina si sono fidanzati dopo la fine del programma. Il cantante è approdato in finale mentre la balleRina è stata eliminata diversi mesi fa. I due non si sono visti per tanto tempo e il loro silenzio sui social ha alimentato i sospetti su una loro rottura. Proprio oggi, però, il finalista di Amici 21 ha pubblicato una foto della sua compagna attraverso le sue Instagram Stories. Segno che il ragazzo è riuscito solo adesso a raggiungerla dopo la fine dell’esperienza nel programma di Maria De Filippi. Amici 21, ex professore ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 18 maggio 2022)tantissimi i fans diche si chiedono sesidopo la fine del programma. Ilè approdato in finale mentre la balleè stata eliminata diversi mesi fa. I due non sivisti per tanto tempo e il loro silenzio sui social ha alimentato i sospetti su una loro rottura. Proprio oggi, però, il finalista di21 ha pubblicato una foto della sua compagna attraverso le sue Instagram Stories. Segno che il ragazzo è riuscito solo adesso a raggiungerla dopo la fine dell’esperienza nel programma di Maria De Filippi.21, ex professore ...

Advertising

fanpage : Alex e Cosmary insieme dopo #Amici21 . La foto non lascia dubbi ?? - AmiciUfficiale : ALEX - cantante e finalista, sarà lui il vincitore di #Amici21? . Preparati a votare, ecco come:… - fanpage : Ermal Meta sta seguendo la finale di #Amici21 e non ha nascosto la sua preferenza per il cantante Alex, a cui su Tw… - marsymarte : @Rita_Pavone_ Di illogico non c'è nulla. Alla finale tutti meritano perché ci hanno messo l'anima.Di sicuro Alex è… - ZiaPeppa_ : @amicii_news Alex vive a Milano (sembra divida la casa con un paio di amici), la mamma e la sorella vivono invece a… -