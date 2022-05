All’IC via Poppea Sabina inaugurata Palestra dell’Innovazione (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma – Ieri presso l’IC Via Poppea Sabina, a Casal Monastero, è stata inaugurata una delle sette Palestre dell’Innovazione del progetto ‘Smart & Heart Rome’, promosso dalla Fondazione Mondo Digitale con il supporto del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale. Dai tessuti organici e le bioplastiche per la realizzazione di capi di abbigliamento a basso impatto ambientale, ai sensori per la cura dell’orto scolastico fino a progetti di fabbricazione digitale di arredi urbani per vivere al meglio il proprio quartiere. Sono solo alcune delle sfide che con il progetto prendono vita All’IC Via Poppea Sabina di Casal Monastero, dove studentesse e studenti saranno coinvolti nella scoperta di materiali, strumenti e processi di creazione alternativi e innovativi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma – Ieri presso l’IC Via, a Casal Monastero, è statauna delle sette Palestredel progetto ‘Smart & Heart Rome’, promosso dalla Fondazione Mondo Digitale con il supporto del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale. Dai tessuti organici e le bioplastiche per la realizzazione di capi di abbigliamento a basso impatto ambientale, ai sensori per la cura dell’orto scolastico fino a progetti di fabbricazione digitale di arredi urbani per vivere al meglio il proprio quartiere. Sono solo alcune delle sfide che con il progetto prendono vitaViadi Casal Monastero, dove studentesse e studenti saranno coinvolti nella scoperta di materiali, strumenti e processi di creazione alternativi e innovativi ...

