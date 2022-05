(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Un giovanedalla Procura regionale diper duediavvenuti nel distretto di Brovary nel mese di marzo, nel periodo dell’occupazione. Il soldato, appartenente alla divisione di artiglieria della 30esima brigata fucilieri a motore della seconda armata, è sospettato di aver fatto irruzione armato in una casa privata e aver rinchiuso nel seminterrato tutti i civili presenti tranne una donna. Rimasto solo con la vittima e un commilitone, non ancora identificato, l’avrebbe minacciata di violenze contro di lei e contro i suoi familiari, per costringerla a spogliarsi completamente. Dopodiché l’avrebbe violentata. Il secondo stupro risale a pochi giorni dopo. In quel caso l’, insieme ...

Advertising

PaolilloLuca : Ucraina, stupri di gruppo nella regione di Kiev: indagato un militare russo - lifestyleblogit : Ucraina, stupri di gruppo nella regione di Kiev: indagato un militare russo - - Ketti06875954 : @galfort2 Ti rendi conto? Elogiano erdogan perché si oppone all entrata nella Nato dei nuovi membri , si strappano… - italiaserait : Ucraina, stupri di gruppo nella regione di Kiev: indagato un militare russo - LocalPage3 : Ucraina, stupri di gruppo nella regione di Kiev: indagato un militare russo -

Adnkronos

Un giovane militare russo è indagato dalla Procura regionale di Kiev per duedi gruppo avvenuti nel distretto di Brovary nel mese di marzo, nel periodo dell'occupazione. ...dell'nella ...... Dmitry Peskov, ha definito un furto" il possibile trasferimento all'degli asset russi congelati e il loro utilizzo per la ricostruzione del Paese. 12.10 "di gruppo a Kiev, indagato ... Ucraina, stupri di gruppo nella regione di Kiev: indagato un militare russo Il secondo stupro risale a pochi giorni dopo ... è svolta dal dipartimento investigativo della direzione principale del servizio di sicurezza dell’Ucraina nella regione di Kiev. La Procura generale su ...(Adnkronos) - "L'Ucrina è un paese molto religioso e secondo un detto 'sotto agli spari, sotto al fuoco, non ci sono infedeli. Perché laddove non c'é altro rimedio, l'unica via d'uscita è pregare Dio' ...