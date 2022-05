Ucraina, Borrell ammette la sconfitta: 'Sull'embargo al petrolio russo si continua a discutere' (Di martedì 17 maggio 2022) L'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell è deluso perché ancora il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia non è stato varato: 'Continuiamo a discutere. Purtroppo oggi non è stato possibile ... Leggi su globalist (Di martedì 17 maggio 2022) L'Alto Rappresentante dell'Ue Josepè deluso perché ancora il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia non è stato varato: 'Continuiamo a. Purtroppo oggi non è stato possibile ...

Advertising

fattoquotidiano : Putin: “Adesione #Finlandia e #Svezia alla Nato non è una minaccia, ma merita una risposta”. Accordo per evacuare i… - MediasetTgcom24 : Ue, Borrell: 'Oggi niente accordo su sanzioni, difficoltà sull'embargo al petrolio' #ucraina… - masechi : ?? Borrell: 'Sequestrare le riserve valutarie russe congelate per sostenere il costo della ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra' (FT) - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Durante la riunione del Consiglio affari esteri, i 27 ministri europei hanno discusso del sostegno all'#Ucraina ma non… - MarilenaLanzil1 : RT @Newsexpo2015_eu: #Borrell: Essere neutrali, oggi, rispetto alla guerra in #Ucraina, è un’idea sbagliata. Un Paese ha invaso un altro Pa… -