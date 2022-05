"Non ci paragoni a un topo". La furia della giornalista russa contro Floris. Ma il conduttore la gela (Di martedì 17 maggio 2022) Momenti di tensione a Di Martedì tra il conduttore Giovanni Floris e la giornalista russa Tatiana Kukhareva. Lui le chiede se la Russia non rischi di trovarsi come un topo all'angolo con la Nato sempre più estesa ai suoi confini. La giornalista russa risponde adirata. "La Russia come un topo all'angolo? E' un insulto paragonare un Paese così grande a un topo". Floris però non ci sta: "Un Paese come il vostro, con le vostre tradizioni letterarie, non può che comprendere le metafore". E la discussione va avanti. Ecco il video. Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Momenti di tensione a Di Martedì tra ilGiovannie laTatiana Kukhareva. Lui le chiede se la Russia non rischi di trovarsi come unall'angolo con la Nato sempre più estesa ai suoi confini. Larisponde adirata. "La Russia come unall'angolo? E' un insulto paragonare un Paese così grande a un".però non ci sta: "Un Paese come il vostro, con le vostre tradizioni letterarie, non può che comprendere le metafore". E la discussione va avanti. Ecco il video.

