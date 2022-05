L’attesa del Giro d’Italia (Di martedì 17 maggio 2022) Del sole in cielo non c’è più traccia. Fra poco sarà così buio che non ci si vedranno le mani, eppure gli uomini con i decespugliatori e le idropulitrici continuano a fare su e giù per la strada. Domani finalmente sfilerà la carovana del Giro d’Italia, sul chilometro di provinciale che passa davanti a casa mia i lavori vanno avanti da un mese. Un nuovo asfalto, nero come carbone, è stato steso al posto di quello sbiadito; centinaia di fiori sono stati piantati nelle aiuole al centro delle rotonde; l’immondizia che sostava da settimane ai lati della carreggiata è stata portata via. «Passasse tutti i giorni il Giro d’Italia!», la schiettezza dei vecchi che non frenano più la lingua intercetta il pensiero di tutti quelli in fila dal panettiere. Ogni giorno, tornando da lavoro, ho notato nei dintorni qualcosa di nuovo. ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 17 maggio 2022) Del sole in cielo non c’è più traccia. Fra poco sarà così buio che non ci si vedranno le mani, eppure gli uomini con i decespugliatori e le idropulitrici continuano a fare su e giù per la strada. Domani finalmente sfilerà la carovana del, sul chilometro di provinciale che passa davanti a casa mia i lavori vanno avanti da un mese. Un nuovo asfalto, nero come carbone, è stato steso al posto di quello sbiadito; centinaia di fiori sono stati piantati nelle aiuole al centro delle rotonde; l’immondizia che sostava da settimane ai lati della carreggiata è stata portata via. «Passasse tutti i giorni il!», la schiettezza dei vecchi che non frenano più la lingua intercetta il pensiero di tutti quelli in fila dal panettiere. Ogni giorno, tornando da lavoro, ho notato nei dintorni qualcosa di nuovo. ...

