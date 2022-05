Advertising

Radio1Rai : #Ucraina #Mariupol è la città simbolo della guerra. Eliminata l'ultima sacca di resistenza, Mosca potrà spostare al… - SamCuloDiGomma : @GigiCrimi @JediPerLItalia Forse perchè fino ai 30 anni i giovani stanno a casa nel divano. Se a 16 anni durante l'… - redbaro93977318 : @Soffotcka Intanto potresti togliere quelle due stupide Z. Non ci fai sta gran figura. Tutto quanto lamenti è figli… - doomboy : @di_reddito Intanto mi fai il rimborso per i gadget che non sono mai arrivati? ?? Sennò prossima volta invece di Pos… - angelicapenny : RT @Radio1Rai: #Ucraina #Mariupol è la città simbolo della guerra. Eliminata l'ultima sacca di resistenza, Mosca potrà spostare altre trupp… -

Internazionale

... condotti a Novoazovsk, e di 211 altri combattenti portati a Olenivka,territorio controllato ... Ieri,è stato comunicato il ritrovamento di una quarta fossa comune a Mariupol, mentre il ......efrattempo scompare in un reparto psichiatrico chiuso ", racconta il settimanale Zeit. Per tutto il tempo è assillato da una "sensazione indefinibile". Ma non sa come uscirne.anche il ... Intanto nel mondo distrugge il suo appartamento e nel frattempo scompare in un reparto psichiatrico chiuso», racconta il settimanale Zeit. Per tutto il tempo è assillato da una «sensazione indefinibile». Ma non sa come ...Perché non si viaggia allo stesso modo ovunque sul pianeta Facciamo chiarezza tra leggende e mezze verità, anche con qualche documento storico. E se passate da Macao, non perdetevi il ponte "magico" ...