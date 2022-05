Ultima giornata Serie A: Inter-Sampdoria alle 18:00 (Di lunedì 16 maggio 2022) Decisi gli orari delle partite della trentottesima e Ultima giornata della Serie A 2021/2022 La Lega Serie A ha comincato i giorni e gli orari dell’Ultima giornata del campionato 2021/2022. Le due sfide che valgono il titolo Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan sono in programma per domenica 22 maggio alle ore 18:00. La partita di San Siro tra nerazzurri e blucerchiati sarà trasmessa, in esclusiva, su DAZN. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Decisi gli orari delle partite della trentottesima edellaA 2021/2022 La LegaA ha comincato i giorni e gli orari dell’del campionato 2021/2022. Le due sfide che valgono il titoloe Sassuolo-Milan sono in programma per domenica 22 maggioore 18:00. La partita di San Siro tra nerazzurri e blucerchiati sarà trasmessa, in esclusiva, su DAZN. L'articolo proviene damagazine.

