Torna la Scuola d'estate: risorse per 300 milioni e attenzione speciale ai piccoli ucraini (Di lunedì 16 maggio 2022) Laboratori d'arte, musica, sport. Scrittura creativa, giochi matematici. Approfondimenti sull'ambiente, sul risparmio energetico, educazione alla pace. Torna la Scuola d'estate , il Piano del Ministero...

