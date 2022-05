Scomparsa di Sonia Marra, spunta un’intercettazione del 2011: “L’hanno tritata e buttata nell’immondizia” (Di lunedì 16 maggio 2022) “A quella ragazza sai che hanno fatto? A quella L’hanno tritata. Quella non la ritroveranno mai. L’hanno buttata nell’immondizia“: sono le parole emerse da un’intercettazione risalente al 2011 in cui dialogano due uomini, uno che allora era seminarista e un parroco, registrate nell’ambito di un’indagine per droga. Fanno parte del materiale processuale che l’avvocato Alessandro Vesi sta rivisitando nell’ambito del caso Sonia Marra. La famiglia Marra infatti non si rassegna alla chiusura delle indagini e continua a cercare di chiarire le dinamiche della Scomparsa della ragazza, studentessa pugliese 25enne originaria di Specchia (Lecce) sparita il 16 novembre 2006 e mai ritrovata dalla sua casa di Elce – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) “A quella ragazza sai che hanno fatto? A quella. Quella non la ritroveranno mai.“: sono le parole emerse darisalente alin cui dialogano due uomini, uno che allora era seminarista e un parroco, registrate nell’ambito di un’indagine per droga. Fanno parte del materiale processuale che l’avvocato Alessandro Vesi sta rivisitando nell’ambito del caso. La famigliainfatti non si rassegna alla chiusura delle indagini e continua a cercare di chiarire le dinamiche delladella ragazza, studentessa pugliese 25enne originaria di Specchia (Lecce) sparita il 16 novembre 2006 e mai ritrovata dalla sua casa di Elce – ...

