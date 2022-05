Nuovo attacco hacker del gruppo filorusso Killnet all' Italia | colpito sito della Polizia

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ildi Statona ha subito unda parte del collettivo. L'azione è iniziata la scorsa notte ed è stata fronteggiata dai tecnici e dagli specialisti del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipc)postale che stanno progressivamente ripristinando le piene funzionalità del. Glisono gli stessi che negli scorsi giorni hannoalcuni siti istituzionali tra i quali quelli del Senato e del ministeroDifesa e che hanno provato a bloccare l'Eurovision. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - ...

La guerra russo-ucraina aveva già da qualche tempo preso piede nel campo cibernetico. Ma il confine degli attacchi hacker ha raggiunto anche l'Italia. Il collettivo Killnet ha rivendicato l'attacco ha ...Killnet ha aggredito il sito della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi aveva colpito altri portali come quello del Senato e della Difesa, poi aveva tentato il ...